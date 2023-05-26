Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

2018 yılında aşk yaşamaya başlayan, aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle sıkça adlarından söz ettiren Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, geçtiğimiz aralık ayında ayrılmıştı.

"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL"

Ayrılık haberlerini doğrulayan Ergüçlü "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadelerini kullanmıştı.

"OLMAYINCA OLMUYOR"

Yönetmen Onur Ünlü ise "Olmayınca olmuyor, bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek karar verdik” açıklamasını yapmıştı.

Yaklaşık beş yıllık ilişkisi sürpriz şekilde sona eren ünlü oyuncunun ayrılık acısı kısa sürdü. Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Asmalı Mescit'te bir mekânda baş başa yemek yemişti. Gece boyunca romantik anlar yaşayan çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmemişti. Sevgililer, yemeğin ardından mekândan el ele ayrılmıştı. Çiftin birlikte ilk pozlarını, dostları Mesut Adlin sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kutay Soyocak ile fotoğrafını, Instagram sayfasının hikaye bölümünden paylaştı.

Ergüçlü ve Soyacak, müzisyen arkadaşları Efe Demiral'ın yaptığı bu paylaşımına da kendi Instagram sayfalarının hikaye bölümünde yer verdiler.



