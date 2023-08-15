Hazar Ergüçlü babasını son yolculuğuna uğurladı. Cenazedeki hali yürek burktu

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü babasının acısıyla yıkıldı. Kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti. Hazar Ergüçlü'nün babasının cenaze törenindeki hali yürek burktu.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin kurucularından ve eski başkanlarından, duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlandı.
1954 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen gazeteci Süleyman Ergüçlü bir dönem Kıbrıs gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Ergüçlü, Kıbrıs’ta düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.