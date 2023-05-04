Hazar Ergüçlü gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı

Beş yıldır birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü'den 2022'nin aralık ayında ayrılan Hazar Ergüçlü'nün yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, 49 yaşındaki Onur Ünlü'nün sevgili olduğu dönemdeki aralarındaki 19 yaş farkı sık sık gündem oluyordu.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ergüçlü'nün Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile birlikte olduğu iddia edildi.

Soyocak'ın Instagram'ın hikaye bölümünden Ergüçlü'yü paylaşması, aşk iddialarını güçlendirdi.

Müzisyenin bu paylaşımı Ergüçlü'nün hayranlarını ise heyecanlandırdı.

Hazar Ergüçlü'nün, Ekin Koç'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.