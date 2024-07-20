Hazar Ergüçlü sokak tarzıyla dillere düştü

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile büyük ilgi gören Hazar Ergüçlü, dizinin sezon finalinin ardından tatile çıktı.

Tatilinden karelerini takipçileri ile paylaşan Ergüçlü, son pozlarıyla sosyal medyanın dilini düştü.

​​​​​​​

Leopar desenli ve dantelli bodysuit giyen Ergüçlü'nün kombini sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

Bazıları bu kombini beğenirken, bazıları ise "Bu nasıl bir kombin?", "Nasıl bir tarz?", "Giyinmeyi bilmiyor" gibi yorumlar yaptı.