Hazar Ergüçlü takipçisine yakalandı

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle kariyerinde zirveye çıkan Hazar Ergüçlü, sosyal medyasında özel hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.
Önümüzdeki ay başlayacak sinema filminin çekimleri için hazırlanan 31 yaşındaki oyuncu memleketi Kıbrıs’a tatile gitti.
Instagram’da tatil fotoğraflarını paylaşan Ergüçlü’nün yaptığı paylaşımın detayları takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Yorumlara “Yeni evin hayırlı olsun” yazan takipçiler “Dilber evin varmış” diyerek esprili paylaşımlar yaptı.
Yeşillikler içinde bir evde poz veren Ergüçlü’nün Kıbrıs’ta ev aldığı iddia edildi.
Hazar Ergüçlü bahçeden topladığı yeşilliklerin fotoğrafını paylaştı.