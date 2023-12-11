Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan cesur pozları olay oldu

İlk kez Kuzey Güney dizisinde rol alarak tanınırlık elde eden ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü dizide Simay karakterine hayat vererek dikkatleri üzerinde toplamıştı. Kuzey Güney ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Ergüçlü Medcezir, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.

Yıllarca yönetmen ve şair Onur Ünlü ile olan ilişkisiyle gündem olan Ergüçlü, bu aşkı bitirdikten sonra Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şimdilerde yeni bir projenin heyecanı içerisinde olan Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisinde bir pavyon dansçısı olan Dilber'e hayat verecek.

Yeni dizisinin koşturmasının yanında sosyal medyadan bir çekim için verdiği pozları paylaşan Ergüçlü, çıplak şekilde poz vererek üzerine elbise tutunca sosyal medyayı salladı.