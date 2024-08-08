Hazine 136 milyar 515 milyon lira açık verdi

Kaynak: AA
Hazine 136 milyar 515 milyon lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı nakit dengesi rakamlarını duyurdu. Açıklamaya göre, devlet bütçesi geçtiğimiz ay 136,5 milyar lira açık kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı nakit işlemlerinin sonuçlarını duyurdu. Açıklamaya göre, Temmuz'da Hazine'nin toplam nakit geliri 790.938 milyar TL olarak kaydedilirken, toplam nakit gideri 927.453 milyar TL'ye ulaştı. Faiz haricindeki giderler 838.544 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz ödemeleri 88.910 milyar TL oldu. Faiz haricindeki işlemler neticesinde 47.606 milyar TL'lik bir açık meydana geldi.

Ayrıca, Temmuz ayı içerisinde nakit açığı 136.515 milyar TL olarak belirlendi. Döviz kurlarındaki değişimler sonucu 5.517 milyar TL'lik bir artış yaşanırken, kasa ve banka net hesaplarında 39.729 milyar TL'lik bir artış gözlemlendi.

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