Hazine 55.7 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede dönemsel faiz yüzde 12,64 olarak belirlenirken, nominal teklif 57 milyar 303 milyon lira, nominal satış 18 milyar 292 milyon lira ve net satış 19 milyar 316 milyon lira oldu. Piyasa yapıcılarından 21 milyar 971,5 milyon TL'lik teklif yapıldı ve kamudan bir teklif gelmedi. 14 milyar TL'lik satış gerçekleşti.

İkinci ihalede, 4 yıl (1582 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 28,51, bileşik faiz yüzde 30,54 olarak gerçekleşti. Nominal teklif 21 milyar 180 milyon liraya ulaşırken, nominal satış 9 milyar 625,5 milyon lira, net satış ise 10 milyar 659,9 milyon lira oldu. Kamudan gelen 750 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı ve piyasa yapıcılarından 17 milyar 646 milyon liralık teklif alındı, bu kesime de 11 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, bu iki ihaleyle toplamda 55 milyar 725,9 milyon lira borçlanmış oldu.

