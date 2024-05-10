Hazine avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kastamonu’da 5 kişinin define bulma amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri faaliyete geçti.
Ekipler tarafından S.İ., E.Y., F.K., F.K. ve M.C. adlı kişiler, define ararken suçüstü yakalandı.
Şahısların define aradığı alanda kameralı görüntüleme cihazı, dedektör, kazma, kürek, balyoz, manivela, pirinç çubuk ve kafa feneri ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.