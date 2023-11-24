Hazine Bakanlığı'ndan bankalara şok. Reddedildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara red cevabı. Bankaların enflasyon muhasebesine dahil olma talebi 80 milyar liralık vergi kaybı ihtimali yüzünden geri çevrildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hazine Bakanlığı'ndan bankalara şok. Reddedildi

Şimşek’in başında olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankacılık sektörünün enflasyon muhasebesine dâhil olma talebini, sektörden gelecek olan 80 milyar liralık vergi geliri kaybını göstererek reddetti.

Mynet’e göre, Reuters’e bilgi veren iki bankacılık kaynağı sektörün enflasyon muhasebesinin dışında kalmamak için Hazine'den talepte bulunduğunu ancak son taleplerine de olumlu yanıt alamadığını söylediler.

GEREKÇE: ENFLASYON DÜZELECEK GEREK YOK

Türkiye'de son iki yılda yüzde 85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında uygulanacak enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlıyor.

Ülke genelinde enflasyon düzeltmesine yıl sonunda geçilecek ve 2024-2026 yıllarında geçerli olacak Hazine 2027'den itibaren ise enflasyon muhasebesine ihtiyaç kalmayacağını öngörüyor.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN SİNYAL

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay sonunda finans sektörü hariç tutularak enflasyon muhasebesine geçmeyi planladıklarını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından bankalar ise Hazine'den yüksek enflasyon karşısında "gerçek olmayan" kârlar üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesinin kendi bilançolarına da uygulanmasını istemişlerdi.

REDDİN ANA NEDENİ 80 MİLYAR LİRALIK VERGİ GELİRİ

Bankaların enflasyon muhasebesi uygulaması durumunda, hesaplanan 70-80 milyar TL arasında vergi kaybı, bankaların uygulamaya dahil edilmemesinin ana nedeni olarak görülüyor.

Reuters'a bilgi veren bir bankacılık kaynağı, "Enflasyon muhasebesine diğer sektörler gibi 2024'te geçilmesi için Hazine'den talepte bulunduk ancak; vergi gelir kaybı nedeniyle olumlu yanıt alamadık" dedi ve Hazine'nin sektöre '70 milyar liralık vergiden vazgeçmeyi gözardı edemeyiz. Bu yüzden bankaların enflasyon muhasebesini uygulamasının mümkünatı yok' yanıtını verdiğini söyledi.

Konuya yakın bir başka kaynak da 78 milyar TL civarında hesaplanan vergi geliri kaybının finans sektörünün enflasyon muhasebesine geçmemesi yönündeki kararın ana nedeni olarak ifade etti.

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