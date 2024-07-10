Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 yabancı finans kuruluşuna borçlanma yetkisi

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası dört finansal kuruluşa yeni bir tahvil ihracı için yetkilendirme gerçekleştirdi. Resmi internet portalında yer alan açıklamaya göre, Bakanlık 2024 dış borçlanma stratejisi kapsamında, dolar bazında 2032 yılına kadar vadeli tahvillerin ihraç edilmesi amacıyla BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankalarını yetkilendirdi.

Açıklamada, "Bakanlık, belirlenen dış finansman programı doğrultusunda hareket ederek, söz konusu bankalara tahvil ihracı yetkisi vermiştir" denildi.