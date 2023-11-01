Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ’Otoyol ve köprülerin satılması’ iddialarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ’otoyol ve köprülerin satılması’ iddiaları yalanlanarak, Bakan Mehmet Şimşek’in ’satış’ ile ilgili değil, ’özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil’ şeklinde konuştuğu kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ’Otoyol ve köprülerin satılması’ iddialarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, bir gazetede yer alan ’şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar’ başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, ’satış’ ifadesinin Bakan Şimşek’in değil, haberi yapan gazetenin yorumu olarak kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez.

Bakan Bey, TBMM’deki açıklamasında net bir şekilde Türkiye’nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, ’özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil’ şeklinde konuşmuştur.

Ayrıca Sayın Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır."

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