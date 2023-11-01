Hazine'den 10 milyar dolarlık dış borçlanma planı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılına ilişkin borçlanma planını açıkladı. 2024'te dış piyasalardan 10 milyar dolarlık borçlanma öngörüldü. İç borçlanma ise 2,14 trilyon TL olarak programlandı.

KAYNAK: AA
Hazine'den 10 milyar dolarlık dış borçlanma planı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve kira sertifikası ihraçları yoluyla 10 milyar dolar karşılığında finansman sağlanmasını hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023'ün ilk aylarındaki ihraçlarla 7,5 milyar dolarlık dış borçlanmaya imza atmıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan finansman raporuna göre, 2024 yılında toplam 2,14 trilyon lira tutarında iç borçlanma öngörülüyor.

Bloomberght'nin haberine göre, raporda 2024’te borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılmasının, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi tutulmasının hedeflendiği belirtildi. Raporda “Yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile uluslararası sermaye piyasalarında ülkemize yönelik yatırımcı algısının güçlendirilmesi amacıyla, uluslararası yatırım bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası yatırımcılar ile gerçekleştirilen görüşmelere devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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