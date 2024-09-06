Hazine'den 4 ihale birden

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Eylül'de düzenlenecek ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

Bakanlık, 10 Eylül'de düzenlenecek ilk ihalede ise 7 yıl (2408 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Aynı gün, 9 yıl (3311 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.