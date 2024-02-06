Hazır giyim sektöründen kara haber: Deprem bölgesinde istihdam yüzde 50 azaldı

TGSD Başkanı Ramazan Kaya:

“Deprem bölgesinde hazır giyim sektörüistihdamı yüzde 40, üretimi yüzde 50 azaldı”...Bu sözler Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği TGSD Başkanı Ramazan Kaya'ya ait. Kaya'nın verdiği bu bilgi bölge için kara bir haber...

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri 53 Bin 537 kişi hayatını kaybetti. Bugün o depremlerin birinci yıldönümü. Depremin yaşandığı bölge Türkiye'nin hazır giyim sektörünün önemli bir bölgesi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, 6 Şubat depreminin yıl

dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada hayatını kaybedenleri anarken depremden etkilenen

şehirlerde hazır giyim sektörünün yaşadığı değişime de dikkat çekti.

Deprem bölgesindeki illerde hazır giyim sektöründe istihdamın yüzde 40, üretimin yüzde 50'ye yakın bir istihdam kaybı yaşandığını söyleyen Ramazan Kaya, bölgede nitelikli istihdam kaybı sorunu yaşandığını, bununla birlikte finansmana ve kredilere ulaşımın zorlandığını belirtti.



2022 yıl sonu itibarıyla bölgede 1.366 hazır giyim üreticisi varken 2023 sonunda bu sayı 1.300’e geriledini ifade eden, Kaya, depremden önce bölgede yüzde 75 olan kapasite kullanımı 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10’a kadar indiğini kaydetti. Kapasite kullanım oranın ise ikinci çeyrekte yüzde 20, üçüncü çeyrekte yüzde 30 ve son çeyrekte yüzde 40 olarak gerçekleştiğini söyleyen Kaya deprem öncesinin çok gerisinde olduğunu ifade etti