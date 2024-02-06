Hazır giyim sektöründen kara haber: Deprem bölgesinde istihdam yüzde 50 azaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Hazır giyim sektöründen kara haber: Deprem bölgesinde istihdam yüzde 50 azaldı
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada bölgede istihdamın yüzde 40 ile yüzde 50 arasında azalma olduğunu söyledi.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya:

Deprem bölgesinde hazır giyim sektörüistihdamı yüzde 40, üretimi yüzde 50 azaldı”...Bu sözler Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği TGSD Başkanı Ramazan Kaya'ya ait. Kaya'nın verdiği bu bilgi bölge için kara bir haber...

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri 53 Bin 537 kişi hayatını kaybetti. Bugün o depremlerin birinci yıldönümü. Depremin yaşandığı bölge Türkiye'nin hazır giyim sektörünün önemli bir bölgesi.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, 6 Şubat depreminin yıl
dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada hayatını kaybedenleri anarken depremden etkilenen
şehirlerde hazır giyim sektörünün yaşadığı değişime de dikkat çekti.

Deprem bölgesindeki illerde hazır giyim sektöründe istihdamın yüzde 40, üretimin yüzde 50'ye yakın bir istihdam kaybı yaşandığını söyleyen Ramazan Kaya, bölgede nitelikli istihdam kaybı sorunu yaşandığını, bununla birlikte finansmana ve kredilere ulaşımın zorlandığını belirtti.


2022 yıl sonu itibarıyla bölgede 1.366 hazır giyim üreticisi varken 2023 sonunda bu sayı 1.300’e geriledini ifade eden, Kaya, depremden önce bölgede yüzde 75 olan kapasite kullanımı 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10’a kadar indiğini kaydetti. Kapasite kullanım oranın ise ikinci çeyrekte yüzde 20, üçüncü çeyrekte yüzde 30 ve son çeyrekte yüzde 40 olarak gerçekleştiğini söyleyen Kaya deprem öncesinin çok gerisinde olduğunu ifade etti

İlgili Haberler
Kripto paralarda son gelişmeler neler?
Kripto paralarda son gelişmeler neler?
Kervan Gıda ABD pazarında
Kervan Gıda ABD pazarında
Son Haberler
Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor Dünya
Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor
Kızıl Goncalar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın hakkında hapis istemi. İfadesi ortaya çıktı Gündem
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın hakkında hapis istemi. İfadesi ortaya çıktı
Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı Gündem
Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı
Park halindeki otomobilde yangın Yerel Haberler
Park halindeki otomobilde yangın
Kripto paralarda son gelişmeler neler? Ekonomi
Kripto paralarda son gelişmeler neler?
Dünyaca ünlü kuruluş merkez bankasındaki değişikliği değerlendirdi Ekonomi
Dünyaca ünlü kuruluş merkez bankasındaki değişikliği değerlendirdi