Kervan Gıda ABD pazarında

KAP Amerika'daki depo yatırımına ilişkin arsa alım sözleşmesi imzalandığına dair yaptığı açıklamada:

“Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Kervan USA LLC'nin kurmuş olduğu yüzde 100 bağlı ortaklığı Kervan Properties LLC şirketinin depo yapım projesine ilişkin arsa satın alım sözleşmesini satıcı tarafla birlikte imzalandığı paylaşıldı. Yapılan açıklamada, ilgili sözleşmenin geçerlilik süresi 120 gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilk etapta deponun kapalı alanı yaklaşık 8 bin 300 metrekare olacağı, sonrasında ek olarak 2.200 metrekarelik bir kapalı alan inşaatına daha izin verileceği paylaşıldı.

Halihazırdaki plana göre depo inşaatının 2025 yılı mayıs ayında bitirilmesi planlanıyor.