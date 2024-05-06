Hazır yemek sektörünün düğün sezonuyla artması bekleniyor

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğün ve nikah törenlerine yönelik sektörün beklentilerni değerlendirdi.

Düğün sezonunda işleri yemek olmayan fırsatçıların ortaya çıktığını ifade eden Bozdağ, en çok zehirlenme vakalarının düğün yemeklerinde görüldüğünü belirtti. Bozdağ, bu durumun önüne geçmek amacıyla vatandaşları, özellikle YESİDEF'e bağlı ve Tarım ve Orman Bakanlığından lisanslı firmaları tercih etmeleri konusunda uyarda bulundu.

Bozdağ, düğün ve nikah törenlerinde sunulan yemek hizmetinin 350 ila 650 TL bandında değişkenlik gösterdiğini aktardı. Ordörv tabağı sonrasında genellikle paçanga böreğinin tercih edildiğini söyleyen Bozdağ, "Düğün sahipleri et yemeği isterse fiyat 800 TL çıkıyor. Tavuk yemeği isterse 600 TL düşüyor. İnsanlar bu ekonomik şartlarda ucuz olduğu için genellikle tercihlerini tavuktan yana kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

Federasyona bağlı firmaların büyük bir bölümünün yazın açık alanda hizmet verdiğini anlatan Bozdağ, "Açık alanda da beş yıldızlı otel konforunda yemek vermeye çalışıyoruz. Bizim sektörümüz düğünler için her zaman hazır. Toplu yemekler gönül rahatlığıyla bizim şirketlerimizden alınabilir." Dedi.

Ekonomik kriz yaşamın her alanında etkisini derinden hissettiriyor. A’dan Z’ye her alanda fahiş fiyatların olduğu ortamda vatandaş yaşam mücadelesi veriyor.

Evlenmek isteyen insanlar artık düğün yapmaya cesaret edemeden sade bir nikah kıyıyor. Çünkü artan maliyetler vatandaşa zor anlar yaşatıyor.

Vatandaşlar düğün yapmak şurada kalsın ev kirasını bile ödeyemez hale geldi. Geçim kaygısı yüzünden birçok vatandaş evlenemiyor. Bekar yaşamayı tercih ediyor