Haziran zam şampiyonu belli oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini ve girdi fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimleri açıkladı.

Haziranda üretici ve market arasındaki en büyük fiyat farkının yüzde 303,98 ile kirazda olduğunu söyleyen Bayraktar, bu farkı yüzde 291,3 ile havuç, yüzde 284 ile kuru incir, yüzde 260 ile Antep fıstığının izlediğini söyledi.

Bayraktar, kirazın 4 kat, havucun 3,9 kat, kuru incirin 3,8 kat, Antep fıstığının 3,6 kat fazlaya raflarda satışa çıktığına dikkat çekerek, üreticide 24,88 TL olan kirazın markette 100 lira 51 kuruşa, 8 buçuk lira olan havucun 33 lira 26 kuruşa, 115 lira olan kuru incirin 441 lira 64 kuruşa ve 250 lira olan Antep fıstığının 900 liraya satıldığı söyledi.

HAZİRANDA MARKETTE 37 ÜRÜNÜN 23'ÜNDE FİYAT ARTIŞI

Haziranda markette 37 ürünün 23'ünde fiyat artışı gözlemlenirken, 12'sinde fiyat azalış, 2 üründe ise fiyat değişimi olmadığını söyleyen Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 65,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 51,2 ile Antep fıstığı, yüzde 44 ile çilek, yüzde 34,3 ile kuru kayısı, yüzde 29,7 ile fındık ve yüzde 24,7 ile nohut takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile patates oldu. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 16,5 ile domates, yüzde 16,1 ile yumurta, yüzde 8,1 ile maydanoz ve yüzde 7,6 ile yeşil soğan izledi." Dedi.

Bayraktar, “Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 100 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 63,3 ile salatalık ve yüzde 30,2 ile kırmızı mercimek izledi." Değerlendirmesinde bulundu.

Haziran ayının şampiyonu limon yönelik denetimlerde tüm hızıyla devam ediyor. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda limon fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı çalışma başlattı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, limon fiyatlarındaki artış sebebiyle Mersin ve Kapadokya depolarda denetim yaptı.