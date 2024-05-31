Haziranda doğal gaza zam var mı? Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Haziranda doğal gaza zam var mı? Resmen açıklandı

BOTAŞ haziran ayı doğal gaz tarifesini yayınladı. Mesken ve sanayi abonelerinde değişikliğe gidilmediği anlaşıldı. Böylece yaz aylarında az kullanılan doğal gaza Haziran'da zam yapılmayacağı ortaya çıktı.

Yaz geldi...Doğal gaz kullanımı düştü. BOTAŞ haziranda zam yapmayacağı ortaya çıktı. BOTAŞ böylece yaz aylarında az kullanılan doğal gazla ilgili olarak vatandaşa "hadi yine iyisiniz" haberi vermiş oldu.

BOTAŞ haziran ayı tarife tablosunu internet sitesinde yayınladı. Buna göre, doğal gazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Anlaşıldığı gibi yazın başlangıcı olan haziranda BOTAŞ'ın az kullanılan doğal gaza zam yapmadığı ortaya çıktı.

BOTAŞ'ın tarifesine göre konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira...

Sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1. kademe için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretimi yapan firmalara 1000 metreküp doğal gaz 12 bin liradan verilecek.

DOĞAL GAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK HESAPLANIYOR.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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