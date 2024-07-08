Haziranın en çok kazandıranı belli oldu

Haziran aynın en çok kazandıran araçları belli oldu. Vatandaşlar TL’de kalmamak için farklı yatırıma araçlarını tercih ederek, ek gelir elde etmek istiyor. TL’nin her geçen daha da değer kaybetmesi, maaşların buhar olup uçmasına neden oluyor. Yüksek enflasyona karşı kendisini korumak isteyen vatandaş, borsa, mevduat, döviz kurları gibi bir çok yatırım aracını tercih ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı yayımladı.

Yayımlanan verilere göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,62 ile mevduat faizinde (brüt) görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçları arasından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,87 düzeyinde yatırımcısına reel getiri verirken; dolar yüzde 0,37, Euro yüzde 0,77, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 ve külçe altın yüzde 1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirenlerden oldu.

TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS yüzde 0,61 düzeyinde yatırımcısına reel getiri verirken; doları yüzde 0,63, Euro yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,66 ve külçe altın yüzde 1,78 düzeylerinde yatırımcısına kayıp yaşattı.

3 aylık dönemde BİST 100 zirvede

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRMEDE DE YİNE BİST 100 LİDER

Altı aylık inceleme kapsamında BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,59 düzeylerinde yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; yine aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,63 düzeylerinde yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık bazda değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,12 düzeylerinde yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım araçları arasında yer aldı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 11,42 düzeyinde yatırımcısına reel getiri sunarken; doları yüzde 6,65, Euro yüzde 7,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 19,55 ve DİBS yüzde 39,45 oranlarında yatırımcısına kayıp verdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,55, doları yüzde 18,35, Euro yüzde 18,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,63 ve DİBS yüzde 47,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.