Fenerbahçe Salernitana'yı rahat yendi

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, İsmail, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Serdar Dursun 11'iyle saha çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, İrfan Can Kahveci'nin 34. dakikada ceza sahasının sol çaprazından yaptığı şık vuruşla Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci yarının 58. dakikasında ise Joshua King, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 90+2'de ise Michy Batshuayi, penaltıdan skoru tayin eden golü filelere gönderdi.

Öte yandan ikinci yarıda Matshuayi, Arao, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Zajc, Ertuğrul Çetin, Crespo ve Bruma oyuna dahil oldu.

Bu maçla Antalya kampını noktalayan Jorge Jesus'un ekibi, bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.