10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fenerbahçe Salernitana'yı rahat yendi

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaştı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 18:07
Takip Et

Hazırlık maçında Fenerbahçe Salernitana'yı 3 golle geçti

Fenerbahçe Salernitana'yı rahat yendi
+
Aa
-

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, İsmail, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Serdar Dursun 11'iyle saha çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, İrfan Can Kahveci'nin 34. dakikada ceza sahasının sol çaprazından yaptığı şık vuruşla Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci yarının 58. dakikasında ise Joshua King, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 90+2'de ise Michy Batshuayi, penaltıdan skoru tayin eden golü filelere gönderdi.

Öte yandan ikinci yarıda Matshuayi, Arao, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Zajc, Ertuğrul Çetin, Crespo ve Bruma oyuna dahil oldu.

Bu maçla Antalya kampını noktalayan Jorge Jesus'un ekibi, bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
2
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
4
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
5
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
6
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
7
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Teyit mektubunu sunmayanlar Türk denizlerinden çıkarılacak
﻿Teyit mektubunu sunmayanlar Türk denizlerinden çıkarılacak
﻿Teyit mektubunu sunmayanlar Türk denizlerinden çıkarılacak
﻿Otomobilin trafik polisine çarptığı kaza kamerada
﻿Otomobilin trafik polisine çarptığı kaza kamerada
﻿Otomobilin trafik polisine çarptığı kaza kamerada
﻿Kendilerini 'Jandarma' olarak tanıtan dolandırıcılara JASAT'tan 'Tokat' operasyonu
﻿Kendilerini 'Jandarma' olarak tanıtan dolandırıcılara JASAT'tan 'Tokat' operasyonu
﻿Kendilerini 'Jandarma' olarak tanıtan dolandırıcılara JASAT'tan 'Tokat' operasyonu
﻿Altay'a Denizlispor şoku
﻿Altay'a Denizlispor şoku
﻿Altay'a Denizlispor şoku
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.