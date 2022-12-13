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  • Emin Bayram'ı sakatladılar van Aanholt boğacaktı. Hazırlık maçında olay

Emin Bayram'ı sakatladılar van Aanholt boğacaktı. Hazırlık maçında olay

Galatasaray-Lazio ile oynanan hazırlık maçına sahadaki olay damgasını vurdu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 20:25
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Hazırlık maçında olay. Emin Bayram'ı sakatladılar van Aanholt boğacaktı

Emin Bayram'ı sakatladılar van Aanholt boğacaktı. Hazırlık maçında olay
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Antalya'daki karşılaşmanın 60. dakikasında Laziolu Mattia Zaccagni, Emin Bayram'a çok sert girdi ve faul yaptı. Genç futbolcu acı içinde yerde kaldı.

Saha bir anda karıştı. Patrick van Aanholt, faul yapan Zaccagni'nin yapıştığı boğazını sıktı.

Sahanın içine teknik heyettekiler de girdi. Gerginlik sona ererken, Emin Bayram maça devam edemedi. 

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, bir türlü sakinleşmeyen van Aanholt'u da kenara aldı.

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