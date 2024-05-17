HDI Sigorta ile PSA Finans ile daha güçlü

Büşra Kapan
HDI Sigorta ile PSA Finans ile daha güçlü
Alman sigorta devi HDI International AG bünyesinde bulunan ve Türkiye’nin her noktasında hizmet veren HDI Sigorta, ‘PSA Kasko’ adlı ürün için PSA Finans ile iş birliği anlaşmasına vardı.

İnovatif yaklaşımlarıyla sigortacılık sektörüne öncü olacak çözümler ve ürünler geliştirip sunan HDI Sigorta; kolay ve hızlı bir süreçle uçtan uca bayide kredi başvurusu ve kredi kullanma deneyimi veren PSA Finans ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İki dev firmanın güçlerini bir araya getirdiği ve stratejik açıdan önem taşıyan iş birliği anlaşması neticesinde PSA Kasko adlı ürün otomotiv bayileri üzerinden müşterilerin kullanımına sunuldu.

Dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis‘in bünyesinde bulunan Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalı araçların satışı esnasında otomotiv bayilerinde müşteriler ‘PSA Kasko’dan sağlanabilecek.


GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK

HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta olarak Türkiye’nin her noktasında iş ortaklarımız aracılığıyla hizmet sunup, müşterilere uluslararası ekonomik gücün tüm olanaklarıyla buluşturduklarını aynı zamanda müşterilere sigorta ve kasko konusunda da birçok farklı ürün ve çözüm sunduklarını belirtti.

Ayrıca İşcan, kolay ve hızlı süreci ile uçtan uca otomotiv bayisinde kredi başvurusu ve kredi kullandırımı deneyimi sunan PSA Finans ile gerçekleştirdikleri iş birliği neticesinde PSA Kasko adlı ürünümüzle pazardaki yerimizi almış olduklarını söyledi.

İşcan, bu sayede dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis bünyesinde bulunan Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalı araçların satışı sırasında otomotiv bayilerinde PSA Kasko isimli markalı kasko ürünümüzün satışını gerçekleştireceklerini ve ayrıca PSA Kasko ürünlerle HDI Sigorta’nın standart kasko ürünündeki genişletilmiş teminatları ile herhangi bir ön muafiyet olmaksızın yetkili servis ve orijinal parça güvencesi de sunduklarını söyledi.

PSA’DAN KASKO GÜVENCESİ

PSA Finans Genel Müdürü Uğur Balçık, Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalarına özel olarak tasarladıkları PSA Kasko ürününü HDI Sigorta ayrıcalıkları ile müşterilere sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Balçık, yeni iş birlikleri ile müşterilere daha geniş kapsamlı ve etkili koruma sağlama konusundaki kararlılıklarını yansıttığını söyledi.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın; “Otomobillerine tutkuyla bağlı araç sahiplerimize kaliteli ve güvenilir bir servis deneyimi yaşatmak için sunduğumuz marka kasko hizmetini HDI Sigorta ile de sunacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. PSA Kasko ile hasar onarımı gerektiren durumlarda uzman kadrolarımız gözetiminde ve orijinal yedek parçalar kullanılarak hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanacak ve araç sahipleri yollarına yetkili servis güvencesiyle ilk günkü gibi devam edecek” ifadelerini kullandı.

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