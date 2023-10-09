HDP İzmir İl Eşbaşkanı tutuklandı

İzmir’de PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle HDP İzmir il eş başkanları ve Buca ilçe eş başkanı gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
HDP İzmir İl Eşbaşkanı tutuklandı

Şüphelilerden il eş başkanı Vedat Çınar Altan tutuklanırken, diğerleri hakkında karar verilmeyi bekleniyor.

Sabah saatlerinde baskın yapıldı

Olay, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca ilçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden HDP İzmir il eş başkanı Vedat Çınar Altan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler Berna Çelik ve Nihat Türk’ün duruşması ise devam ediyor.

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