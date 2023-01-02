﻿HDP/PKK ile nereye kadar?

HDP'ye yapılan Hazine yardımının bloke edilip edilmeyeceği 6 Ocak'ta belli olacak. Anayasa Mahkemesi üyeleri lütfedip o gün toplanacaklarmış.

HDP'nin kapatılması için ne zaman dava açıldı? 17 Mart 2021'de.

AYM'miz o kadar titiz o kadar titiz ki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesini eksik buluyor, 31 Mart 2021'de oy birliğiyle reddediyor. ABD'nin, Avrupa'nın gözü bu davada. Çünkü; emperyalist güçlerin gözdesi HDP/PKK. İddianame eksiksiz olmalı, değil mi?! ABD'ye, Avrupa'ya ayıp olur yoksa. Biz çok "demokratik" ülkeyiz. Emirle, baştan savma iş yapmayız! Her şeyde ne kadar titiz olduğumuzu göstereceğiz.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan geçiyor, Mayıs geçiyor, 7 Haziran'da tekrar dava açıyor. AYM, 14 gün sonra 21 Haziran 2021'de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, "Aferin, iyi hazırlamışsınız. Yeni iddianameyi oy birliğiyle kabul ediyoruz." diyor.

Sonra HDP'nin adamlarının savunma yapmaları gerekiyor.

Anayasa'nın parti kapatmayla ilgili 68., 69. ve 101. maddelerine baktığınızda "Halkların Demokratik Partisi" HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağını hemen anlarsınız. 1995'te değişikliğe uğrayan 68. madenin 4. fıkrası şöyle:

"Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez."

Anayasanın 68/4 maddesine göre, bırakın HDP'nin kapatılmasını, şu anda, Ak Parti bile kapatılır.

Görüşüm olarak değil; kanuna bakarak söylüyorum.

2008'de "laikliğe aykırı fiillerin odağı hâline geldiği" için kapatma davası açıldı, Ak Parti kapatılmaktan, R. T. Erdoğan yasaklı olmaktan kıl payı kurtuldu. Partinin temelli kapatılmaması, fakat hazine yardımının belirli bir oranda kesilmesi kararı verildi. 6 üye kapatılması, 5 üye kapatılmaması yönünde oy kullandı. Ama hazine yardımı kesildi; 11 üyenin 10'u kesilmesini istedi.

Tarikatların/cemaatlerin alıp başını gittiği şu zamanda, hayli hayli kapatılır. Seçimlerde, muhalefet çokluğu sağlarsa, Ak Parti'nin kapatılması için delil toplanmayacağını kimse söyleyemez.

Nasıl olsa iktidarız, bize kimse dokunamaz, denmemeli. Şu anda Anayasa ve kanunlar neye işaret ediyorsa, ona göre hâl ve hareketler ayarlanmalıdır. Millî Eğitim, cemaat ve tarikatların uzantıları dernek ve vakıflara kapısını sonuna kadar açmasının bile, parti için bir soru işaret olduğu akılda tutulmalıdır. Sadece bu değil; imam hatip okullarının fonksiyonları değiştirilip diğer okulların önüne geçirilmesi, giderek o okulların kapatılıp yerlerini imam hatiplerin alması ameliyesi elbette halkın şuur altında yer ediyor. Kendilerini muktedir görenler bir düşünmeli.

HDP'nin kapatılma hikâyesi bir âlem. HDP'ye savunma için ek süre bile veriliyor. HDP'liler o kadar şımarıklar ki, zaman kazanmak için bir ek süre daha istiyorlar. Nihayet 19 Nisan 2022'de savunmalarını teslim ediyorlar.

HDP'liler bir de pervasız. Remziye adındaki bir milletvekilleri, geçen bütçe görüşmelerinde PKK-A. Öcalan övgüsünde sınır tanımadığı gibi, bölücü-yıkıcılara karşı operasyonları protesto edip başındaki bez parçasını yere fırlatıyor.

Bu yıl HDP, senin benim cebimden 539.5 milyon TL. Hazine yardımı alacak.

Bakalım, çok çok titiz Anayasa Mahkememiz, 6 Ocak'ta, HDP'nin hesaplarını bloke edecek mi?