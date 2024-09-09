Hedge fonları Japonya'ya akın ediyor

Japonya, Asya'nın 400 milyar dolarlık durgun hedge fon sektöründe öne çıkan ülke olarak dikkat çekiyor. Diğer bölgelerde kapanışlar yaşanırken Japonya'da fon açılışları gerçekleştirildi. Bu durum, Ağustos ayındaki büyük oynaklığın Japon sermaye piyasalarındaki canlanmayı engellemediğinin bir göstergesi.

Asya'daki hedge fon tasfiyeleri, 2023'ten bu yana yeni fon lansmanlarını geride bıraktı. Bunun başlıca nedeni olarak Çin'in borsadaki tökezlemesi gösteriliyor.

Preqin verilerine göre, bu dönemde Japonya odaklı fonların sayısında net %10'dan fazla artış görüldü.