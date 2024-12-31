Heidi Klum’un bilinmeyen yüzü: Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

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Heidi Klum’un bilinmeyen yüzü: Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Dünyaca ünlü model Heidi Klum’un, az bilinen bir yanı daha var: Ağabeyi Michael. Bu kardeşlik hikayesi, farklı dünyaları birleştiriyor. İşte detaylar...

Heidi Klum, dünya çapında üne sahip bir model, sunucu ve jüri üyesi olarak tanınıyor. Ancak, ailesiyle ilgili bazı detaylar birçok kişi için hala sürpriz niteliğinde. Heidi’nin, Michael adında bir ağabeyi olduğunu biliyor muydunuz? İkili, birbirinden çok farklı hayatlar sürse de güçlü bir bağa sahip.

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MİCHAEL’IN SADE YAŞAMI

Michael, Heidi’nin annesi Erna’nın önceki ilişkisinden dünyaya gelmiş ve ünlü modelden yaklaşık dokuz yaş büyük. Almanya’nın Rheinland bölgesinde yaşayan Michael, evli, iki çocuk babası ve otobüs şoförlüğü yapıyor. Dünyanın dört bir yanında dikkatleri üzerine çeken kız kardeşinin aksine, sade ve medyadan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

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GERMANY'S NEXT TOPMODEL SETİNDE BULUŞMA

Heidi Klum, Almanya’da “Germany's Next Topmodel” çekimleri için bulunduğu dönemlerde, ağabeyi Michael ile vakit geçirme fırsatı buluyor. Örneğin, 2018 yılında annesi Erna ve babası Günther ile birlikte, Michael da seti ziyaret etti. Bu buluşmadan kareler, Heidi’nin Instagram hesabında paylaşıldı ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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KARDEŞLİK BAĞI

Los Angeles ile Rheinland arasında yaklaşık 10.000 kilometrelik mesafe olsa da Klum kardeşler arasındaki bağ güçlü. 2024 yılında, Michael’ın, programın büyük final hazırlıkları sırasında Heidi’yi tekrar ziyaret ettiği görüldü. Heidi, ağabeyinin bir fotoğrafını “Benim kardeşim” notuyla Instagram’da paylaşarak bu özel anı ölümsüzleştirdi.

HEİDİ KLUM’UN MÜTEVAZI YÜZÜ

12 milyonu aşkın Instagram takipçisiyle sürekli göz önünde olan Heidi Klum, ailesine olan sevgisini de sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. Michael’ın mütevazı yaşamı ve Heidi’nin uluslararası şöhreti, bu iki kardeşin aslında ne kadar farklı ama birbirine bağlı olduğunu gösteriyor.

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