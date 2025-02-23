Hekim ve diş hekimi muayenesine uygulanan katılım payına düzenleme

Bir ay önce değişiklik yapılan hekim ve diş hekimi muayenesine uygulanacak katılım payı yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, belirtilen katılım payı tutarlarına eşgüdüm için ekleme yapıldı.

Buna göre, "Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek" denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları yeniden belirlendi.

BİRİNCİ BASAMAKTAKİ HEKİM VE DİŞ HEKİM MUAYENESİNDE KATILM PAYI ALINMAYACAK

Buna göre; Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.

Diğer basamaklardaki sağlık kuruluşlarında tahsil edilecek katılım payları şu şekilde:

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında: 20 TL

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde: 20 TL

Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde: 20 TL

Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde: 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde: 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde: 20 TL

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında: 50 TL

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.