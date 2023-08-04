Hekimlikte 'hava parası' dönemi. Doktor başına 500 bin TL

Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapmak isteyen hekimlere hava parası şoku.

Hekimlikte 'hava parası' dönemi. Doktor başına 500 bin TL

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) görev yapmak isteyen hekimler “Hava parası ödemesiyle” karşı karşıya kalıyor.

Tercih listelerinde bazı ASM’lerin yanında “Sanal ASM” ibaresi yer alıyor.

Sanal ASM “O yerde bir ASM binasının olmadığını” işaret ediyor.

Binası olan ASM’lerde görev yapan ASM’lerdeki hekimlerin ise “Devir için kendisinden sonra gelecek hekimden 500 bin TL civarında hava parası” istiyor.

HAVA PARASI DAVASI

Hekimler “Hava parası” nedeniyle “Zaman zaman davalık hale geliyor.” Ankara’daki ASM’lerden birinde görev yapan bir doktor, kendisinden ücret talep eden diğer doktora dava açtı.

İstanbul’da görev yapan bir diğer aile hekimi ise çalıştığı ASM’den emekli bir aile hekiminin, istenen devir teslim ücretini ödemediği için aşı dolabını kullanmasına izin vermediğini ve işini yapmasına engel olduğunu belirtti.

Hekim, durumla ilgili tutanak tuttuğunu da belirtti.

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