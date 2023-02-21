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Deprem bölgesindeki buzlu göle düşen kızı kurtardı. Helal sana Türk Polisi

Malatya'da oyuncuağını almak isterken buz tutan göle düşen kızın imdadına, bölgede görevli dalgıç polis yetişti. Suya atlayan polis memuru 8 yaşındaki kız çocuğunu ölümden kurtardı

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:45
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Helal sana Türk Polisi. Deprem bölgesindeki buzlu göle düşen kızı kurtardı

Deprem bölgesindeki buzlu göle düşen kızı kurtardı. Helal sana Türk Polisi
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Başlık bu helal sana Türk Polisi...Malatya 2,nci Ordu Komutanlığı'nın karşısındaki Hürriyet Parkı'nda meydana gelen olayda 8 yaşındaki bir kız çocuğu buzlu süs gölüne düşen oyuncağını almak istedi. İsmi öğrenilmeyen kız çocuğu bu sırada dengesini kaybetti ve buzlu göle düştü. İşte bu sırada bölgede görev yapan dalgıç polis,kızın çırpındığını görünce  hemen koştu ve göle atladı. Bu anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Depremzede olduğu öğrenilen ve oyuncağını kaybeden küçük kıza, yardım kolilerinden çıkan oyuncak ayı hediye edildi. Kurtarılan çocuk, polis memuru tarafından temiz ve kuru kıyafetler giydirildikten sonra sıcak bir alanda ailesine teslim edildi. Yakınları ise kıza böyle sarılarak, teskin etmeye çalıştı.(DHA)


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