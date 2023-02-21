Deprem bölgesindeki buzlu göle düşen kızı kurtardı. Helal sana Türk Polisi

Başlık bu helal sana Türk Polisi...Malatya 2,nci Ordu Komutanlığı'nın karşısındaki Hürriyet Parkı'nda meydana gelen olayda 8 yaşındaki bir kız çocuğu buzlu süs gölüne düşen oyuncağını almak istedi. İsmi öğrenilmeyen kız çocuğu bu sırada dengesini kaybetti ve buzlu göle düştü. İşte bu sırada bölgede görev yapan dalgıç polis,kızın çırpındığını görünce hemen koştu ve göle atladı. Bu anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Depremzede olduğu öğrenilen ve oyuncağını kaybeden küçük kıza, yardım kolilerinden çıkan oyuncak ayı hediye edildi. Kurtarılan çocuk, polis memuru tarafından temiz ve kuru kıyafetler giydirildikten sonra sıcak bir alanda ailesine teslim edildi. Yakınları ise kıza böyle sarılarak, teskin etmeye çalıştı.(DHA)



