Helikopter kazasında bir aile yok olmuştu! Son gülüş hafızalara kazındı

ABD’nin New York kentinde Hudson Nehri'ne düşen helikopter kazasında ailesiyle birlikte hayatını kaybeden gülümseyen doğum günü kızının trajik fotoğrafı ortaya çıktı.

Uçağın 16 dakika sonra suya çakılmasından önce, sekiz yaşındaki çocuğun pilotun yanında oturduğu ilk görüntü olarak servis edildi.

Hudson Nehri helikopter kazasında ailesiyle birlikte hayatını kaybeden doğum günü kızının trajik ilk fotoğrafı

Agustin Escobar, eşi ve üç çocuğuyla birlikte, felaketle sonuçlanan uçağa binmeden hemen önce helikopterin önünde poz veriyor

Ailenin uçağa bağlandığı yürek parçalayıcı son görüntülerden biri

Katalan radyo istasyonu RAC1'e göre , çocuğun cuma günü dokuz yaşına girmesi bekleniyordu ve ailenin doğum gününü kutlamak için helikopter kiraladığı söyleniyordu.

Baba Agustin Escobar , eşi Merce Camprubi Montal ve yaşları 4 ile 11 arasında değişen üç çocukları, pilotla birlikte perşembe günü öğleden sonra hayatını kaybetti.

Yürek parçalayan son fotoğraflarda ayrıca tüm ailenin, trajik ölümlerinden dakikalar önce New York'taki uçakta poz verdiği görülüyor.

New York Helicopter Tours internet sitesinde yayınlanan yürek parçalayıcı fotoğraflarda, ailenin, kullanılamaz hale gelmiş Bell 206L-4 LongRanger IV'ün önünde poz verirken gülümsediği görülüyor.

Hepsi Manhattan üzerinde lüks bir şehir turuna hazırlanmak için uçağın içinde emniyet kemerleriyle bağlanmış halde görüldüler .

Ancak saat 15.15 civarında helikopterin havada parçalanarak Hudson Nehri'ne düşmesiyle trajedi yaşandı. Kazada dört kişi hayatını kaybetti.

Daha sonra hastanede iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kazadan hemen önce pilot tarafından yürek burkan bir uyarı yapıldı.

Helikopterin sahibi Michael Roth, The Telegraph'a şunları söyledi : "Pilot, iniş yapacağını ve yakıta ihtiyacı olduğunu bildirdi.

"Aslında yaklaşık üç dakikada gelmesi gerekiyordu, ancak 20 dakika sonra gelmedi."

Agustin Escobar ve eşi Merce Camprubi Montal küçük çocuklarıyla birlikte

Helikopterin gökyüzünden baş aşağı düştüğü anlar videoda kaydedildi

ABD Ordusu Mühendislik Birimi'ne ait bir mavna, helikopterin parçalarını Hudson Nehri'nden çıkarıyor

Helikopterin Hudson Nehri'nde ters dönmüş halde olduğu ve New York Polis Departmanı'na bağlı botların enkaza doğru ilerlediği daha sonra videoya çekildi .

Kazayı gören ve sarsılan görgü tanıkları, helikopterin suya doğru alçalmaya başlamasıyla birlikte silah sesine benzer bir ses duyduklarını anlattı.

Dani Horbiak, Jersey City'deki evindeyken "birkaç el silah sesini andıran, neredeyse havadan gelen bir ses" duyduğunu söyledi.

Dehşet verici düşüşün nedeni henüz doğrulanmadı.