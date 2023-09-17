Helikopter kazasında bir kişinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir helikopterin su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştüğü kazada, mürettebattaki bir kişinin kurtarılma anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.

Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı geri çekilirken, söndürme çalışmalarına 3 gece görüşlü helikopter devam etti. Helikopterlerden biri, saat 23.53 sıralarında su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan Bornova Arama Kurtarma Derneği üyeleri, helikopterin düştüğü alana gelerek yaptıkları çalışmada Kırgızistan uyruklu mürettebatı kurtarma çalışmalarına başlarken, bir kişinin kurtarılma anını gösteren cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan, ekipler tarafından yaklaşık 12 metre derinlikte olduğu değerlendirilen helikopteri su yüzeyine çıkarma çalışmaları 16 saattir devam ediyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yerleşim birimlerinden uzaktaki yangında, tedbiren Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkiindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı.