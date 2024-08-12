Helikopter otele çarptı

Uçak, pazartesi günü pazar günü 16:50'da Hilton DoubleTree Oteli'ne çarparak yangına neden oldu ve yüzlerce misafirin tahliye edilmesine yol açtı.

Yetkililer, helikopterdeki tek kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, otelde kalan 80'li yaşlardaki bir erkek ile 70'li yaşlardaki bir kadının ise hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Queensland Polisi ve havacılık güvenliği gözlemcisi, helikopteri kiralayan şirketin kazanın "yetkisiz" bir uçuş olduğunu söylemesiyle kazanın koşullarını araştırıyor.

Queensland Ambulans Servisi'nin (QAS) verilerine göre, helikopterin rotor kanatlarından ikisi çarpmanın etkisiyle koparak sahil şeridine ve otelin havuzuna düştü.

Otel yetkilisi Caitlin Dennings, basına yaptığı açıklamada, "Bir bomba sesine benzediği ve duman ve ateşi gördükten sonra otelde kalan birçok kişinin durumdan pek de emin olmadığı yönünde haberler geldi" dedi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu olay yerine müfettişlerin gönderildiğini bildirdi.