Helle çorbası nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Helle çorbası nasıl yapılır?
İşte helle çorbası tarifi...

Helle çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

5 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı pirinç
10 su bardağı su
Tuz

Hazırlanışı

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınır.

Tereyağı eridikten sonra, un ilave edilir.

Un kokusu çıkıp, kahverengi olana kadar kavurulur.

Ardından su eklenir ve tel çırpıcı ile karıştırılır. Kaynamaya bırakılır.

Kaynayan çorbaya, pirinç ve tuz ilave edilir.

Pirinçler yumuşayana kadar, yaklaşık 15 dakika kadar pişirilir.

Çorbanın üzerine, tereyağında ısıtılan toz biber gezdirilir ve servis edilir.

Afiyet olsun...

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