Helle çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
5 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı pirinç
10 su bardağı su
Tuz
Hazırlanışı
Tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınır.
Tereyağı eridikten sonra, un ilave edilir.
Un kokusu çıkıp, kahverengi olana kadar kavurulur.
Ardından su eklenir ve tel çırpıcı ile karıştırılır. Kaynamaya bırakılır.
Kaynayan çorbaya, pirinç ve tuz ilave edilir.
Pirinçler yumuşayana kadar, yaklaşık 15 dakika kadar pişirilir.
Çorbanın üzerine, tereyağında ısıtılan toz biber gezdirilir ve servis edilir.
Afiyet olsun...