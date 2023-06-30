Hem iş hem tatil! Sevda Dalgıç fit haliyle beğeni topladı

Oyuncu ve spor eğitmeni Sevda Dalgıç, son olarak eşi Dilge Emir Güvenç ile Bodrum'a tatile gitti. Son dönemde online spor danışmanlığı yapan oyuncu, tatilde de işini aksatmıyor.

Sabahın ilk saatlerinde uyanan Dalgıç, hem sporunu yapıyor hem de danışmanlarının sorularını yanıtlıyor. Oyuncu, tatilde olmasına rağmen gün içinde online spor eğitimlerine de devam ediyor.

402 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarından bikinili karesini yayınlayan oyuncunun, fit fiziği de beğeni topladı.