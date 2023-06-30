Hem iş hem tatil! Sevda Dalgıç fit haliyle beğeni topladı

Bir döneme damga vuran 'Arka Sıradakiler' dizisinde hayat verdiği 'Özge' karakteriyle ünlenen ve şimdiler de spor eğitmenliği de yapan Sevda Dalgıç, tatilde işlerini aksatmıyor.

Hem iş hem tatil! Sevda Dalgıç fit haliyle beğeni topladı

Oyuncu ve spor eğitmeni Sevda Dalgıç, son olarak eşi Dilge Emir Güvenç ile Bodrum'a tatile gitti. Son dönemde online spor danışmanlığı yapan oyuncu, tatilde de işini aksatmıyor.

sevda-dalgic-guvenc-hem-tatil-yapiyor-hem-is-lbel8.jpg

Sabahın ilk saatlerinde uyanan Dalgıç, hem sporunu yapıyor hem de danışmanlarının sorularını yanıtlıyor. Oyuncu, tatilde olmasına rağmen gün içinde online spor eğitimlerine de devam ediyor.

sevda-dalgic-guvenc-hem-tatil-yapiyor-hem-is-hgtbr.jpg

402 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarından bikinili karesini yayınlayan oyuncunun, fit fiziği de beğeni topladı.

sevda-dalgic-guvenc-hem-tatil-yapiyor-hem-is-8fx3i.jpg

İlgili Haberler
Sevda Dalgıç fahiş kira artışlarına isyan etti. “Zaten bu dönemde geçim zor” 
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı Güncel
MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı
Rüyada marul görmek neye işaret? Rüyada marul görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada marul görmek neye işaret? Rüyada marul görmek ne demek?
Menemenspor teknik direktörlük görevine Cenk Laleci getirildi Spor
Menemenspor teknik direktörlük görevine Cenk Laleci getirildi
Cübbeli sarıklı adam üstü açık son model aracıyla gününü gün etti. Vatandaşa şükür tavsiye eden hızlı ve takkeli Güncel
Cübbeli sarıklı adam üstü açık son model aracıyla gününü gün etti. Vatandaşa şükür tavsiye eden hızlı ve takkeli
Taksim'de bayram yoğunluğu. Araplar akın etti Güncel
Taksim'de bayram yoğunluğu. Araplar akın etti
Hande Erçel ile Hakan Sabancı sarmaş dolaş görüntülendi Magazin
Hande Erçel ile Hakan Sabancı sarmaş dolaş görüntülendi
Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda düştü Ekonomi
Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda düştü