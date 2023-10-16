Hem MHP'den hem de AKP istifa etmişti. Eski belediye başkanı intihara teşebbüs etti

Olay, Kayseri Şehir Hastanesi yakınında meydana geldi. Yıldız’ın durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Partilerden istifa etmişti

Ali Osman Yıldız, 30 Mart 2014 seçimlerinde MHP’den Belediye Başkanı seçilmişti. 15 Mayıs 2015 tarihinde AKP’ye geçen Yıldız, 19 Aralık 2016 tarihinde ise AKP İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı

Yıldız, kum ocağındaki kumları değerinden çok aşağıda vermek, ihalelerde elden para teslim almak, ihaleye fesat karıştırmak, mal bildiriminde bulunulmaması, rüşvet, irtikap, zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, ve yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklanmıştı.