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  • Hem suçlu hem güçlü Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu. Fetvayı verenlere 'sapıksınız' demişti

Hem suçlu hem güçlü Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu. Fetvayı verenlere 'sapıksınız' demişti

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Depremzede çocuklarla evlenilebilir” şeklinde fetvaya tepki gösteren gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Altaylı gösterdiği tepkide “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin” demişti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:36
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Hem suçlu hem güçlü Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Hem suçlu hem güçlü Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu. Fetvayı verenlere 'sapıksınız' demişti
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Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" şeklindeki soruya verilen "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtı, kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor.

Konuyla ilgili sert tepki gösterenlerden biri de gazeteci Fatih Altaylı oldu.   Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadesini kullanmıştı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, bakanlık ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşları ve depremzedeleri kendilerine karşı kışkırttığı iddiasıyla Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'te yayınlanan duyuruda şunlar yer aldı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, 'Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?' sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur." denildi.

Dilekçede, Altaylı'nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.

Fatih Altaylı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi."

 

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