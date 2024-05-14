Hem tavuk eti üretimi hem de tavuk yumurtası üretimi martta arttı

Kaynak: AA
Hem tavuk eti üretimi hem de tavuk yumurtası üretimi martta arttı
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 204 bin 912 tona ulaştı. TÜİK'e göre tavuk yumurtası üretimi de artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK mart ayı kümes hayvancılığıyla ilgili istatistikleri açıkladı.

TÜİK'e göre, tavuk üretimi mart ayında 204 bin 912 ton olarak gerçekleşti. Böylece tavuk üretimi yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Aylık tavuk üretimindeki artış ise yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verileri tavuk yumurtası üretiminde de artış olduğunu ortaya koydu.Tavuk yumurtası martta aylık yüzde 3,3 olarak belirlenirken geçen yılın aynı ayına göre artış oratan yüzde 3,6 oldu. Böylece mart ayındaki tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 790 milyon olarak kayıtlara geçti.

Mart döneminde kesilen tavuk sayısı yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 112 milyon 777 bin oldu. TÜİK verilerine göre hindi eti öretimi de aynı dönemde yüzde 16,9 artış gösterdi 5 bin 29 ton olarak kayıtlara geçti.

2024 yılılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 artış gösterirken, kesilen tavuk yüzde 7,3 oldu.

İlgili Haberler
Doğanlar Mobilya Grubu ihracat odaklı büyüyecek
Doğanlar Mobilya Grubu ihracat odaklı büyüyecek
Son Haberler
Mantarda son 50 senenin zirvesi yaşanıyor Yaşam
Mantarda son 50 senenin zirvesi yaşanıyor
Bitlis’te deprem Gündem
Bitlis’te deprem
AKP'lilerin cenazesine akın ettiği ismin cinsel saldırı suçundan ceza aldığı ortaya çıktı Gündem
AKP'lilerin cenazesine akın ettiği ismin cinsel saldırı suçundan ceza aldığı ortaya çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak plan. TFF'ye başvuracaklar Spor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak plan. TFF'ye başvuracaklar
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucudan yakalandı Magazin
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucudan yakalandı
Doğanlar Mobilya Grubu ihracat odaklı büyüyecek Ekonomi
Doğanlar Mobilya Grubu ihracat odaklı büyüyecek
IŞİD operasyonunda 44 gözaltı Gündem
IŞİD operasyonunda 44 gözaltı