Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesindeki detay olay oldu. Hem yakışıklı hem de romantik

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ hem yakışıklılığı hem performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, özel hayatı ve dövmeleriyle de konuşuluyor.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; vücudunu dövme ile kaplatmayı planlayan Tatlıtuğ, yeni dövmeler yaptırdı. Daha önce oğlu Kurt Efe'nin elini vücuduna kazıtan oyuncu, bu sefer eşi Başak Dizer'i de unutmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini koluna yazdırdı. Deniz aşığı olduğu bilinen ünlü isim koluna sualtı canlılarıyla ilgili motifler yaptırmayı da ihmal etmedi.

2.Sayfa'nın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, vücudunu dövmeyle kaplatmaya karar verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un stilist eşi Başar Dizer de Aile dizisinde stil danışmanlığı yapıyor.