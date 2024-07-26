Hemen bulaşıyor beyni yiyor. 1 kişi öldü yüzlerce kişi hastaneye koştu

İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında iki kişide beyin yiyen amip tespit edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, 25 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuğun ise durumu ağır ve hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu su parkının kapatılmasını talep etti. Ayrıca, son iki hafta içinde parkı ziyaret edenlerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olanların sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu. Bu çağrı üzerine, 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

Naegleria fowleri adlı amip, burundan beyne geçiş yapabiliyor. Uzmanlar, bu amipin neden olduğu hastalığın hayatta kalma oranının son derece düşük olduğunu vurguluyor.

BEYİN YİYEN AMİP BELİRTİLERİ:

Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları gibi belirtiler görülebilir. Hastalık hızla şuur bulanıklığı ve koma ile sonuçlanabilir.