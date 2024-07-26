Hemen bulaşıyor beyni yiyor. 1 kişi öldü yüzlerce kişi hastaneye koştu

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Hemen bulaşıyor beyni yiyor. 1 kişi öldü yüzlerce kişi hastaneye koştu

Naegleria fowleri hastalığı nedeniyle İsrail’de alarma geçildi. Tek hücreli bir amip, beyin enfeksiyonuna yol açarak ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Tatlı sularda bulunan bu amipin, sadece burun yoluyla bulaştığı ve insandan insana geçmediği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında iki kişide beyin yiyen amip tespit edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, 25 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuğun ise durumu ağır ve hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu su parkının kapatılmasını talep etti. Ayrıca, son iki hafta içinde parkı ziyaret edenlerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olanların sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu. Bu çağrı üzerine, 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

Naegleria fowleri adlı amip, burundan beyne geçiş yapabiliyor. Uzmanlar, bu amipin neden olduğu hastalığın hayatta kalma oranının son derece düşük olduğunu vurguluyor.

BEYİN YİYEN AMİP BELİRTİLERİ:

Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları gibi belirtiler görülebilir. Hastalık hızla şuur bulanıklığı ve koma ile sonuçlanabilir.

f.png

Son Haberler
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı! Ellerin kırılsın Gündem
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı! Ellerin kırılsın
Galatasaray mahkemeye gidiyor Spor
Galatasaray mahkemeye gidiyor
Erdoğan’dan maaşları arttırın talimatı Gündem
Erdoğan’dan maaşları arttırın talimatı
15 saatte ölüm yolculuğunu bitirdi Spor
15 saatte ölüm yolculuğunu bitirdi
Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı Ekonomi
Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı
Tekirdağ'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu Gündem
Tekirdağ'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu
Ücretsiz toplu taşıma için yeni karar! Tarih verildi artık para alınacak Ekonomi
Ücretsiz toplu taşıma için yeni karar! Tarih verildi artık para alınacak