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Hemşire 6 aylık bebeğin başparmağını kesti. Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır’da rahatsızlanarak devlet hastanesine getirilen ve tedavisinin ardından açılan damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire, 6 aylık kız çocuğunun başparmağının uç kısmını kesti. Çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:30
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Hemşire 6 aylık bebeğin başparmağını kesti

Hemşire 6 aylık bebeğin başparmağını kesti. Soruşturma başlatıldı
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Diyarbakır'ın Ergani Devlet Hastanesi'nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi. Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.

Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü'ne sevk edildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alındı. Bebeğin ailesi hemşireden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı. (AA)

 

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