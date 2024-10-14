Hendek'teki makarna fabrikası faciası: Ölü sayısı 5 yükseldi

Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23) 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de Merve Menteş ise 10 Ekim'de hayatını kaybetti.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası Naim Karagüzel de bu sabah yaşam savaşını kaybetti.

Oba Makarna Fabrikası'ndaki patlamadan acı haber! 1 ay sonra düğünü olan Merve Menteş hayatını kaybetti

Karagüzel'in ölümüyle patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Oba Makarna hisseleri borsada geçici olarak işleme kapatıldı

Oba Makarna'nın fabrika müdürü tutuklandı