Oba Makarna Fabrikası'ndaki patlamadan acı haber! 1 ay sonra düğünü olan Merve Menteş hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınında bulunan Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında fabrika içinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül’de Akyazı’da toprağa verilmişti.

Patlamada ağır yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 22 yaşındaki Eray Kızıldağ, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 5 Ekim’de Hendek’te son yolculuğuna uğurlandı.

Oba Makarna'nın fabrika müdürü tutuklandı

İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi gören 24 yaşındaki Güven Albayrak da 25 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi gören 26 yaşındaki Merve Menteş de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Merve’nin 9 Kasım 2024’te evleneceği öğrenildi. Merve’nin vefatıyla patlamada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül’de Hendek Adliyesi’ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

20 Eylül’de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı’na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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