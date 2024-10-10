Oba Makarna Fabrikası'ndaki patlamadan acı haber! 1 ay sonra düğünü olan Merve Menteş hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Oba Makarna Fabrikası'ndaki patlamadan acı haber! 1 ay sonra düğünü olan Merve Menteş hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül’de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen Merve’nin vefatıyla, patlamada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınında bulunan Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında fabrika içinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül’de Akyazı’da toprağa verilmişti.

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Patlamada ağır yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 22 yaşındaki Eray Kızıldağ, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 5 Ekim’de Hendek’te son yolculuğuna uğurlandı.

Oba Makarna'nın fabrika müdürü tutuklandıOba Makarna'nın fabrika müdürü tutuklandı

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İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi gören 24 yaşındaki Güven Albayrak da 25 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

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İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi gören 26 yaşındaki Merve Menteş de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oba Makarna hisselerinde keskin düşüşOba Makarna hisselerinde keskin düşüş

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Merve’nin 9 Kasım 2024’te evleneceği öğrenildi. Merve’nin vefatıyla patlamada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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Oba Makarna hisseleri borsada geçici olarak işleme kapatıldıOba Makarna hisseleri borsada geçici olarak işleme kapatıldı

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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül’de Hendek Adliyesi’ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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20 Eylül’de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı’na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada gözaltılarSakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada gözaltılar

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