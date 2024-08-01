Heniyye'nin naaşı cuma günü defnedilmek üzere Katar'a getirildi

Kaynak: AA
Heniyye'nin naaşı cuma günü defnedilmek üzere Katar'a getirildi

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşı, cuma günü defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan habere göre, Heniyye'nin naaşı, cuma günü defnedileceği Doha'ya getirildi.

Heniyye için bugün İran'ın başkenti Tahran'da da cenaze töreni düzenlenmişti.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Heniyye'nin cuma namazı sonrası Doha'daki Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirilmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Son Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi Yerel Haberler
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk Ekonomi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı Gündem
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı Spor
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı
İsrail öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti Dünya
İsrail öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti