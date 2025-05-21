Hentbolda Dörtlü Final başladı

Kaynak: AA
Hentbolda Dörtlü Final başladı

Hentbol Erkekler 1. Lig'de şampiyonun belirleneceği "Dörtlü Final" mücadelesi Ankara'da yaşanıyor.

Hentbol Erkekler 1. Lig Dörtlü Final müsabakaları Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ilk gün karşılaşmaları yapıldı. Günün ilk maçında Bahçelievler Belediyespor, Zeytinburnu Irmak'ı 34-22 yendi. Diğer karşılaşmada ise Giresunspor, Ankara Hentbol'u 32-30 mağlup etti.

23 Mayıs Cuma günü sona erecek Dörtlü Final organizasyonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar, Hentbol Erkekler Süper Lig'e yükselecek.

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