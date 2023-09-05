Hepatit nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan hepatitle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, hepatit nedir? Hepatit belirtileri nelerdir? Hepatit tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Hepatit nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan hepatitle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan hepatitle ilgili detaylar…

HEPATİT NEDİR?

Hepatit, karaciğer hasarına neden olan yaygın bir sorundur. Pek çok hepatit türü vardır ve aralarındaki farkı bilmek zor olabilir.

HEPATİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yorgunluk

-İştah kaybı

-Ateş

-Gözlerin ve cildin sarı renge bürünmesi

-Karın ağrısı

-Mide bulantısı

-Kusma

-İshal

HEPATİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Ortaya çıkan karaciğer hasarının ciddiyeti ve hangi tip hepatit olduğuna göre tedavi farklılık gösterir. Hepatit B ya da C teşhisinde kişiselleştirilmiş bakım planları oluşturulur. Antiviral tıbbi tedaviler uygulanır ve virüsün çoğalması yavaşlatılır. Bu tür uygulamalarla karaciğer kanseri ve karaciğer sirozu gibi durumların oluşması önlenmiş olur.

Dinlenme ve düzenli sıvı alımı tüm hepatit türlerinin tedavisi için önemlidir. Bol dinlenmek ve bol su içmek hastalığın seyrini olumlu etkiler. Az yağlı yiyecekler, glikoz yönünden zengin besinler, istirahat, düzenli doktor kontrolü ve ilaç kullanımı tedavinin esas noktalarıdır. Virüs kanda kalabileceği için her 4 ile 6 ay arasında karaciğer fonksiyon testleri yaptırılmalı ve alkol tüketiminden uzak durulmalıdır.

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