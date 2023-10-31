Erdoğan açıkladı. Hepatit A aşısı Türkiye'de üretilecek

Erdoğan açıklamasında, “Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında da ülkemizde de üretilecek” sözlerini kullandı.

Erdoğan açıkladı. Hepatit A aşısı Türkiye'de üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac aşı üretim merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin korona dönemindeki sağlık uygulamalarına değinen Erdoğan, “Korona döneminde yaşananlar bize aşı kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci başarılı şekilde yönetmiştir. Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında da ülkemizde de üretilecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“KORONA DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIF SAĞLIK HİZMETİ SAĞLADIK”

Korona döneminde yaşananlar bize aşı kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci başarılı şekilde yönetmiştir. Güçlü altyapımız ile birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Tüm aşıları vatandaşımıza ücretsiz sunduk. Ekonomide de iş insanlarımızın ve vatandaşımızın yanında durduk. Sert adımlar atmaktan uzak durduk.

“HEPATİT A AŞISI ARTIK ÜLKEMİZDE DE ÜRETİLECEK”

Diğer ülkelere tıbbi malzeme yardımı ile insanlık görevimizi yerine getirdik. Bu başarıda katkısı olan sağlık görevlilerimize başta olmak üzere kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum. Hepatit A aşısı, Hepatit A hastalığının önlenmesinde kullanılan bir aşıdır. Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak her çocuğa 2 doz uygulanıyor. Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında da ülkemizde de üretilecek. Türkiye bu aşıyı üreten 4. ülke olacaktır.

Yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Ülkemiz ileri teknoloji ve insan kaynağına kavuşacaktır.

Fabrikanın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Aklını, vizyonunu Türkiye yüzyılı emrine veren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bugüne kadar yatırımları ile, üretimi ile Türkiye'yi büyütme davasına destek olanlara teşekkür ediyorum.

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