Hepiniz bu kuralı çiğniyorsunuz. Cezası 4 bin 800 TL

Kaynak: Haber Merkezi
Hepiniz bu kuralı çiğniyorsunuz. Cezası 4 bin 800 TL
Yeni yılda uygulamaya girecek çevre cezaları belirlendi, yere çöp atmanın cezası herkesi şaşırtacak.

Yılbaşından itibaren uygulanmaya başlayacak çevre cezaları belli oldu. Bu kapsamda, 2024 yılında çevreyi ve doğayı kirleten, gürültü yapan kişilere ve işletmelere verilecek ceza tutarı yüzde 58 arttı.

2024 yılında yere çöp atmanın cezası 4 bin 800 TL’ye çıktı. Komşuyu rahatsız etmemin cezası 7 bin 700 TL, aracın içinden etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlemenin cezası ise 23 bin TL’ye yükseldi.

Arıtma tesisi kurmayan işletmelere verilecek ceza 733 bin TL’den 1 milyon 161 bin TL’ye yükseldi fakat arıtma tesisi kurmama suçu İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde işlenirse cezası 2.3 milyon TL’ye çıktı.

İşyerleri ve atölyelerden etrafı rahatsız edecek düzeyde yapılan gürültüler için verilecek ceza 77 bin 300 TL iken, şantiye, fabrika ve eğlence yerlerinin yaptığı gürültülerin cezası 232 bin 200 TL olarak belirlendi.

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