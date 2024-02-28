Hepsiburada üst yönetime önemli atama

Kaynak: Gazeteoksijen
Hepsiburada üst yönetime önemli atama
Hepsiburada'da Lojistik Grubu Üst Yöneticiliği (CEO) görevine mart sonu itibarıyla Hakan Karadoğan atanmasına karar verildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Mart 2024’ten itibaren Lojistik Grubu CEO’luğu görevine Hakan Karadoğan'ın atandığını paylaşıldı.
Karadoğan Hepsiburada operasyon ve şirketin kargo taşımacılığı hizmeti veren HepsiJET’in sorumluluklarını, hali hazırda bu görevi yürütmekte olan ve görevinden ayrılma kararı alan Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz'den devralarak kendi yer alacak.
Karadoğan ayrıca Hepsiburada’nın B2B müşterilerine depolamadan, sipariş karşılamaya, paketlemeden hızlı teslimata kadar uçtan uca lojistik çözümler sunan ve 7/24 hizmet sağlayan tüm lojistik şirket ve süreçlerinin liderliğini de üstlenecek.
Üretim, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularında 30 yıllık küresel ve yerel deneyimi olan Karadoğan 6 yıldır Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürlüğü görevini üstleniyordu.

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