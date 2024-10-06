Hepsine hapis cezası geliyor. AKP harekete geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Hepsine hapis cezası geliyor. AKP harekete geçti

Meclis’te yeni dönemin başlamasıyla beraber AKP, yeni kanun teklifleri hazırlamaya başladı. Toplumda büyüyen çeteleşme sorununun önüne geçmek için ilk olarak, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara ağır hapis cezaları verilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim tarihinde açılmasıyla 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler önderliğinde yeni kanun tekliflerinin çalışmaları da hızlandı. İktidar birçok farklı alanda yeni kanun teklifleri hazırlamaya yoğunluk gösterdi. Bu teklifler önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDAKİ FARKLAR GİDERİLECEK

Partinin ilk olarak, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki teklifini sunması bekleniyor. Ülkede son zamanda artan çeteleşme ve yaşanan olaylar kamuoyunda büyük tepki toplarken, bu teklifte, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilmesine yönelik düzenleme yer alıyor.

Öte yandan teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunuyor.

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